《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月24日

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透香港5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:28时,1港元= 0.84384人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 12.22 6.86 2.11 南玻 10.45 5.91 2.10 深康佳 4.49 2.75 1.93 ST中华 10.15 4.82 2.50 ST中冠 41.41 17.20 2.85 深深宝 16.05 7.97 2.39 深华发 19.95 6.63 3.57 深赤湾 14.89 11.45 1.54 特力 57.91 18.66 3.68 飞亚达 10.34 6.67 1.84 一致药业 63.90 39.28 1.93 深深房 9.67 5.02 2.28 ST盛润 6.98 5.79 1.43 深南电 11.79 5.09 2.74 深纺织 11.28 7.00 1.91 方大集团 15.90 6.97 2.70 深国商 24.92 9.83 3.00 深赛格 10.10 4.74 2.53 宝石 7.32 4.82 1.80 小天鹅 28.69 24.42 1.39 粤高速 5.29 3.80 1.65 晨鸣纸业 8.06 5.61 1.70 ST珠江 9.84 5.83 2.00 美菱电器 5.53 4.22 1.55 大冷股份 10.55 5.74 2.18 粤电力 5.13 3.81 1.60 佛山照明 10.16 6.17 1.95 江铃汽车 23.47 18.15 1.53 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 10.40 4.86 2.54 威孚高科 17.22 15.39 1.33 古井贡酒 39.77 28.80 1.64 ST东海 12.66 6.22 2.41 长安汽车 14.33 10.77 1.58 京东方 2.29 1.81 1.50 鲁泰 10.67 9.95 1.27 本钢板材 6.29 2.40 3.11 张裕 37.74 23.28 1.92 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。