韩国经济：今明两年增长率料仍将低于3%--智库KDI

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透首尔5月24日 - 具有影响力的国有智库--韩国开发研究院(KDI)表示，韩国经济扩张步伐可能慢于最初预期。KDI之前已经下调了韩国今年成长率预估，并敦促当局采取宽松政策来刺激经济活动和通胀。
KDI在周二发布的半年度评估报告中称，韩国2016年和2017年的经济成长率料分别为2.6%和2.7%。去年12月的报告预估韩国2016年经济成长3.0%，2017年成长率是这次报告新给出的预估。
“韩国经济在国内消费和建筑投资的推动下将逐步改善，但增长率仍将徘徊在2-3%的区间内，因出口料继续疲弱。”KDI指出，并称低利率和低油价预计可支撑消费。
KDI还称，应当实施更加宽松的货币政策，以刺激通胀率从当前的1%升向央行目标2%。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。