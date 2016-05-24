韩国经济：今明两年增长率料仍将低于3%--智库KDI

路透首尔5月24日 - 具有影响力的国有智库--韩国开发研究院(KDI)表示，韩国经济扩张步伐可能慢于最初预期。KDI之前已经下调了韩国今年成长率预估，并敦促当局采取宽松政策来刺激经济活动和通胀。

KDI在周二发布的半年度评估报告中称，韩国2016年和2017年的经济成长率料分别为2.6%和2.7%。去年12月的报告预估韩国2016年经济成长3.0%，2017年成长率是这次报告新给出的预估。

“韩国经济在国内消费和建筑投资的推动下将逐步改善，但增长率仍将徘徊在2-3%的区间内，因出口料继续疲弱。”KDI指出，并称低利率和低油价预计可支撑消费。

KDI还称，应当实施更加宽松的货币政策，以刺激通胀率从当前的1%升向央行目标2%。（完）