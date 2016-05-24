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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 16:41 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1174  1.1216  -0.37  +2.89  1.0860
    美元/日圆            109.51  109.22  +0.27  -8.97  120.30
    欧元/日圆         122.38  122.52  -0.11  -6.20  130.47
    美元/瑞郎            0.9920  0.9894  +0.26  -0.98  1.0018
    英镑/美元            1.4530  1.4482  +0.33  -1.41  1.4738
    美元/加元            1.3181  1.3141  +0.30  -4.75  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5641  6.5605  +0.05  -0.06  6.5680
    澳元/美元            0.7157  0.7220  -0.87  -1.62  0.7275
    新西兰元/美元        0.6710  0.6757  -0.70  -1.68  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1088  1.1099  -0.10  +1.86  1.0886
    欧元/英镑         0.7688  0.7739  -0.66  +4.36  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3460  9.3561  -0.11  +1.91  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3919  8.3481  +0.52  -5.07  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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