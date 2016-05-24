台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1174 1.1216 -0.37 +2.89 1.0860 美元/日圆 109.51 109.22 +0.27 -8.97 120.30 欧元/日圆 122.38 122.52 -0.11 -6.20 130.47 美元/瑞郎 0.9920 0.9894 +0.26 -0.98 1.0018 英镑/美元 1.4530 1.4482 +0.33 -1.41 1.4738 美元/加元 1.3181 1.3141 +0.30 -4.75 1.3839 美元/离岸人民币 6.5641 6.5605 +0.05 -0.06 6.5680 澳元/美元 0.7157 0.7220 -0.87 -1.62 0.7275 新西兰元/美元 0.6710 0.6757 -0.70 -1.68 0.6825 欧元/瑞郎 1.1088 1.1099 -0.10 +1.86 1.0886 欧元/英镑 0.7688 0.7739 -0.66 +4.36 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3460 9.3561 -0.11 +1.91 9.1705 美元/挪威克朗 8.3919 8.3481 +0.52 -5.07 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。