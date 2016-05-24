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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 16:40 BJT

中国新债：天津市下周二招标发行559亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海5月24日 - 中国天津市财政厅周二公告，将于下周二(31日)招标发行总额559.
12亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债459.29亿元，专项债99.83亿元，一般债期限3
-10年，专项债期限5-10年。
    
    本次一般债和专项债均为该省今年第二批。联合资信对上述债券评级均为AAA。

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年        49.28      5月31日14:00-14:40    6月1日
                          五年        134.8                               
                          七年        137.61                              
                          10年        137.6                               
       专项债券           五年        58.35      5月31日15:00-15:40    6月1日
                          七年         21.2                               
                          10年        20.28                               
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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