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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 16:50 BJT

全球贵金属：5月23日SPDR黄金持仓增加，iShares白银持仓微降

路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五增加0.3
8%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.08%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动     增减
    SPDR      28,052,528.3   5月23日    27,947,452.9    5月20日   105,075.4   0.38%
    iShares  335,739,274.6   5月23日   336,024,564.4    5月20日  -285,289.8  -0.08%
    (完)
        
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 汪红英；审校 张荻)

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