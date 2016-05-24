版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 16:59 BJT

全球农业：马来西亚Felda执行长预计今年毛棕榈油均价每吨2,500马币

路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚Felda Global Ventures 的执行长Zakaria Arshad周二表示，2016年毛棕榈油均价将为每吨2,500马币，高于去年的2,275马币。

Felda是全球第三大棕榈油种植商。该公司周二公布第一季公司净亏损6,550万马币(1,600万美元)，因厄尔尼诺现象导致单产下降。去年同期则为净获利357万马币。(完) (编译 王洋; 审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐