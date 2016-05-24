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债券 | 2016年 5月 24日 星期二 17:16 BJT

英国金融：7-9月期间可能推出五年期及30年期新债--债务管理局

路透伦敦5月24日 - 根据周二公布的会议记录，在与英国债务管理局(DMO)进行的多次会议上，英国公债交易商及投资者建议DMO在7月至9月间推出一档五年期新债及30年期新债。

市场人士亦建议，DMO在7-9月当季的银团承销债券发行，应该指定给2065年到期、票息0.125%的通胀保值公债 ，但对于要在7月或9月发行，市场人士看法分歧。

DMO表示，7-9月期间将标售发行八档传统公债及三档通胀保值公债。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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