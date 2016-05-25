台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透台北5月25日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期1,986亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.66%；91天期为0.72%；182天期则为0.84%。
央行上日发行4,199.3亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。