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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 17:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元升破1.4550，引发停损买盘

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* 英镑/美元升破1.4550美元后，触发停损买盘，触及1.4601高位

* 英镑周一触及高位1.4550后，下跌0.01美元，逼近30日均线

* 1.4479为欧洲盘初低点，之后风险偏好回暖，提振英镑

* 1.4613及1.4663为目前阻力位，分别为上周五高位及5月19日高位

* 2046年到期通胀保值英债圈购金额已高于145亿英镑--簿记行

* 英国4月公共部门净借款高于市场预期(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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