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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 17:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶自三个月低点反弹，由空头回补带动

10月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高0.5日圆或0.3%，报每公斤156.3日圆。今日稍早曾触及前一交易日低位154.3日圆，为2月29日以来最低。

“近期TOCOM期胶的下跌似乎是对沪胶下滑的反映，沪胶近来一直追随中国煤炭和铁矿石价格而非自身基本面的表现，”上述交易员并称。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌170元人民币，收于每吨10,330元人民币。

“我们预计TOCOM期胶将在近期重返180日圆，因为市场已经超卖，主要受投机客抛盘引领，”该交易员称。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤124.5美分，上涨1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/刘秀红；审校 张涛/艾茂林)

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