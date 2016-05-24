更新版 1-表格：台湾4月M2年增率降至4.65%，因银行放款与投资减缓

(新增央行官员说法)

路透台北5月24日 - 台湾央行周二公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至4.65%，创2013年6月以来新低；主因是银行放款与投资成长减缓；而累计今年1至4月M2年增率为5.06%。

在M1B方面，央行指出，4月M1B年增率升至6.30%，主要是受通货净额及活期储蓄存款成长较高影向，累计1至4月年增率则为6.37%。

〞4月超额准备达到372亿台币，比3月的367亿稍微增加，整体来看，银行体系资金还是充裕的。〞台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说。

她表示，1至4月金融机构净超额准备平均为402亿台币，创2010年同期新高；主因是全球央行均采相对宽松，甚至采负利率政策；而台湾是小型开放的经济体，〞央行会让金融体系资金相对充裕。〞

吴懿娟并称，美国FED若升息，将使美元趋势看升，资金亦将回流美国，但台湾有充裕资金，不会有缺钱的问题。

在物价方面，近来水果等价格上涨、油价亦走扬；吴懿娟说，〞目前物价是低而稳定的。〞

她指出，今年以来全球经济复苏力道不甚强劲，最近台湾的水果等价格上涨不致对物价造成压力，据各预测机构预估，今年CPI年增率在1%左右，央行会密切关注总体金融指标，尤其是物价。

另在外汇存款方面，央行指出，至4月底止全体货币机构外存余额进一步突破4.9兆台币大关，达到4兆9,592亿台币，较3月底大增1,156亿台币。

吴懿娟说，4月底外存余额突破4.9兆台币，主要来自企业的货款收入，且以美元存款口最大宗。

2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2016年

4月 4.65 6.30

3月 4.81 6.16

2月 5.17 6.11

1月 5.63 6.92

2015年

12月 5.68 6.37

11月 6.39 6.73

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)