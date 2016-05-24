路透基点：包装材料公司炎洲寻求30亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的包装材料公司--炎洲股份有限公司的30亿台币(9,200万美元)五年期贷款已经启动进入一般银团组建阶段，台湾合作金库是本案的唯一牵头行兼簿记行。

该贷款包括A部分20亿台币的定期贷款和B部分10亿台币的循环贷款。

两部分的利率都与借款人的税前净利润率挂钩，较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)的价码介于75-95个基点。税前保底利率定在1.8%，承诺费是20个基点。

银行受邀以三个层次参贷。承诺5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和12个基点的前端费；承诺3.50-4.99亿台币的银行，获得共同安排行头衔和8个基点的费率；承诺2-3.49亿台币的银行，获得参与行头衔和5个基点的费率。银行回复截止日期是6月3日。

借款人的厂房和机械是担保品，此外，公司董事长也提供担保。

所筹资金将用于为2011年12月签署的33亿台币五年期贷款提供再融资，另外也用作运营资本。(完)