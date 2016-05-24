路透基点：包装材料公司炎洲寻求30亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透香港5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的包装材料公司--炎洲股份有限公司的30亿台币(9,200万美元)五年期贷款已经启动进入一般银团组建阶段，台湾合作金库是本案的唯一牵头行兼簿记行。
该贷款包括A部分20亿台币的定期贷款和B部分10亿台币的循环贷款。
两部分的利率都与借款人的税前净利润率挂钩，较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)的价码介于75-95个基点。税前保底利率定在1.8%，承诺费是20个基点。
银行受邀以三个层次参贷。承诺5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和12个基点的前端费；承诺3.50-4.99亿台币的银行，获得共同安排行头衔和8个基点的费率；承诺2-3.49亿台币的银行，获得参与行头衔和5个基点的费率。银行回复截止日期是6月3日。
借款人的厂房和机械是担保品，此外，公司董事长也提供担保。
所筹资金将用于为2011年12月签署的33亿台币五年期贷款提供再融资，另外也用作运营资本。(完)
(编译 高琦 审校 刘秀红)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。