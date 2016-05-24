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货币新闻 | 2016年 5月 24日 星期二 18:37 BJT

投行观点：Winthrop Realty Trust目标价定从15美元下调至13美元，评级为中性--巴克莱

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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