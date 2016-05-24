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货币新闻 | 2016年 5月 24日 星期二 18:46 BJT

投行观点：NetApp Inc目标价从29美元下调至26美元，评级为与行业一致--RBC

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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