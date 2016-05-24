国际油市：亚洲柴油现货价差转至贴水，尽管有短期基本面的支撑

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透新加坡5月24日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油的现货价差周二回到窄幅贴水，尽管有短期供需基本面的支撑。
行业消息人士表示，过去几个月，柴油欧需求一直受到越南、泰国、菲律宾、巴基斯坦和印度强劲进口、还有一些供给受限的支撑。
“需求仍然十分坚挺，我认为短期内不会有大量的替代(柴油)进入新加坡，所以我猜测人气还是稍稍利多一点，”一位在新加坡的交易员说。
过去一个月，印度国有炼油公司MRPL不得不在Mangalore炼厂减产后，亚洲柴油供给也收紧。该炼厂的减产是因为缺水。
不过行业消息人士表示，他们预计印度柴油短缺的态势不会维持太久，因MRPL或很快重启受影响部门的运行。
500ppm柴油的价差周二跌至每桶贴水0.03美元，周一则为每桶升水0.04美元。
在航煤市场上，尽管MRPL炼厂减产，但其仍标售40,000吨航煤，令贸易商颇感惊讶。
“这十分怪异。或许他们获得了足够开动炼厂的降雨，”一位交易员说。
新加坡现货市场上，报告有三笔交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李军)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。