国际油市：亚洲柴油现货价差转至贴水，尽管有短期基本面的支撑

路透新加坡5月24日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油的现货价差周二回到窄幅贴水，尽管有短期供需基本面的支撑。

行业消息人士表示，过去几个月，柴油欧需求一直受到越南、泰国、菲律宾、巴基斯坦和印度强劲进口、还有一些供给受限的支撑。

“需求仍然十分坚挺，我认为短期内不会有大量的替代(柴油)进入新加坡，所以我猜测人气还是稍稍利多一点，”一位在新加坡的交易员说。

过去一个月，印度国有炼油公司MRPL不得不在Mangalore炼厂减产后，亚洲柴油供给也收紧。该炼厂的减产是因为缺水。

不过行业消息人士表示，他们预计印度柴油短缺的态势不会维持太久，因MRPL或很快重启受影响部门的运行。

500ppm柴油的价差周二跌至每桶贴水0.03美元，周一则为每桶升水0.04美元。

在航煤市场上，尽管MRPL炼厂减产，但其仍标售40,000吨航煤，令贸易商颇感惊讶。

“这十分怪异。或许他们获得了足够开动炼厂的降雨，”一位交易员说。

新加坡现货市场上，报告有三笔交易。(完)

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