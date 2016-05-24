国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差上涨，受法国罢工事件影响

路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨14.8%至每吨63.43美元的近一个月高位，而汽油裂解价差则飙升18.6%至近两个月高位每桶10.79美元，因法国的罢工引发了供给担忧。

“都是法国罢工的消息，影响了西北欧的汽油和石脑油，”一位在新加坡的石脑油交易员说。

他还表示，对亚洲的供给没有立即的影响，但贸易商还是担心将来的不确定性。

法国劳工法改革引发的抗议活动升级，造成道达尔在法国的一些炼厂暂时停产，还有一些炼厂减产。

虽然艾克森美孚表示在法国的两座炼厂的产量处在正常水平，但Fos-Sur-Mer的公路被破坏意味着卡车无法装运。

道达尔旗下的2,200座加油站有逾100座已告罄，还有500多座库存已经较低。

据一些专家，紧急库存足以保持法国加油站运作最多两个月，但只有政府动用这些库存方可。

汽油可以对石脑油产生直接的影响，因石脑油可以被重整成汽油，也可以作为汽油组份。

“罢工可能会产生多米诺效应。如果从法国的购买减少的话，欧洲需要从周边国家买进更多，”另一位在新加坡的消息人士表示。

“这会影响欧洲运往亚洲的石脑油获得量。”

被预定下个月运抵亚洲的西方石脑油下降至100万吨，而1-5月的平均量为162万吨，但主要是因为东方的供给已经很多。

贸易商还有时间预定7月石脑油，但6月已来不及。

至于汽油，荷兰、比利时和挪威对新加坡的出口正常。

新加坡现货市场上，道达尔以每桶58.60美元的价格，向联合石化出售一艘船期为6月13-17日的92号汽油船货。(完)

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