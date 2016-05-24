国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差上涨，受法国罢工事件影响

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨14.8%至每吨63.43美元的近一个月高位，而汽油裂解价差则飙升18.6%至近两个月高位每桶10.79美元，因法国的罢工引发了供给担忧。
“都是法国罢工的消息，影响了西北欧的汽油和石脑油，”一位在新加坡的石脑油交易员说。
他还表示，对亚洲的供给没有立即的影响，但贸易商还是担心将来的不确定性。
法国劳工法改革引发的抗议活动升级，造成道达尔在法国的一些炼厂暂时停产，还有一些炼厂减产。
虽然艾克森美孚表示在法国的两座炼厂的产量处在正常水平，但Fos-Sur-Mer的公路被破坏意味着卡车无法装运。
道达尔旗下的2,200座加油站有逾100座已告罄，还有500多座库存已经较低。
据一些专家，紧急库存足以保持法国加油站运作最多两个月，但只有政府动用这些库存方可。
汽油可以对石脑油产生直接的影响，因石脑油可以被重整成汽油，也可以作为汽油组份。
“罢工可能会产生多米诺效应。如果从法国的购买减少的话，欧洲需要从周边国家买进更多，”另一位在新加坡的消息人士表示。
“这会影响欧洲运往亚洲的石脑油获得量。”
被预定下个月运抵亚洲的西方石脑油下降至100万吨，而1-5月的平均量为162万吨，但主要是因为东方的供给已经很多。
贸易商还有时间预定7月石脑油，但6月已来不及。
至于汽油，荷兰、比利时和挪威对新加坡的出口正常。
新加坡现货市场上，道达尔以每桶58.60美元的价格，向联合石化出售一艘船期为6月13-17日的92号汽油船货。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 李军)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。