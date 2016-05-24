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货币新闻 | 2016年 5月 24日 星期二 22:18 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船需求下降

路透5月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因较大型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数 跌6点，或0.96%，报618点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑22点，或2.53%，至848点。日均获利降220美元，报6,726美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降3点，或0.49%，报608点。日均获下降28美元，报4,857美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 升3点，报568点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报345点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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