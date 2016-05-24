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债券 | 2016年 5月 25日 星期三 00:25 BJT

南非汇市：兰特上升，因新兴市场走坚

路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特周二上涨，受新兴市场资产正面的人气提振。

1510 GMT，兰特兑美元 报15.6400兰特，较周一纽约收盘上涨0.51%。

“总体而言，是风险意愿。土耳其(总统)重新任命新一届内阁后，土耳其里拉领涨，” Rand Merchant Bank兰特交易商Jim Bryson说。

土耳其里拉从近四个月低位反弹，此前对投资者友好的副总理Mehmet Simsek得到留任。(完)

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