芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因回补空头和与玉米的套利交易

路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周二收高，交易员称，因回补空头，此前小麦连跌四日使近月7月小麦合约 降至一周半低位。
CBOT-7月合约 收涨2美分，报每蒲式耳4.64美元。
CBOT小麦较玉米溢价有所走宽，受助于市场之间的套利交易，因预期今年夏季牲畜饲养商可能在牲畜饲料中以小麦取替部份玉米。
7月小麦 较7月玉米 溢价上升至66-1/2美分，升水周一收窄至64-1/4美分，一个月前为1.13-3/4美元。
美国农业部在周一晚称，美国冬麦生长优良率为62%，和上周持平，且符合市场预期。
美国农业部称，美国春麦生长优良率为76%，高于市场预期。
今日CBOT小麦期货预估成交量为103,258口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)