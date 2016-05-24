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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 04:34 BJT

美股盘后: 惠普企业股价盘后急升8.3%，之前公布季度业绩和股份回购计划

路透5月24日 - 惠普企业 周二在盘后交易中急升8.3%，之前该公司公布季度业绩和股份回购计划。

惠普企业公布第二季非GAAP每股盈利为0.42美元，GAAP每股盈利为0.18美元，营收为127亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普企业第二季每股盈利为0.42美元，营收为123.3亿美元。

惠普企业宣布，董事会授权再回购30亿美元股票。

惠普企业称，确认2016会计年度稀释后非GAAP每股净收益为1.85-1.95美元，最新预计2016财年稀释后GAAP每股净收益为1.68-1.78美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普企业2016年每股收益为1.88美元。(完)

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