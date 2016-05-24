欧洲经济指标预测--5月25日-6月1日****

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月25日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 4月 -- 1.51 0600 德国GfK消费者信心指标 6月 9.7 9.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 106.8 106.6 现况指数 113.2 113.2 预期指数 100.8 100.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.8% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差40.4 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 11.5 5月26日(四) 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -7.7% 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.7% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 -- 45.096 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +0.1% -2.0% (较上年同期) -0.1% +3.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 5月27日(五) 0645 法国消费者信心指数 5月 94 94 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 489.7 0800 意大利企业信心指数 5月 103.0 102.7 0800 意大利消费者信心指数 5月 114.4 114.2 5月30日当周 5月30-31日 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.3% +0.7% (较上年同期) -6.2% -5.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.6% -1.1% (较上年同期) +1.7% +0.7% 5月30日(一) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- +0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 -- 102.7 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 0.13 经济景气指数 -- 103.9 工业景气指数 -- 负3.7 服务业景气指数 -- 11.5 消费者信心指数终值 -- 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 2.9 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- -0.1% 5月31日(二) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 -- 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 -- 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 270.6 0800 意大利失业率 4月 -- 11.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 -- +5.0% 针对家庭的放款 -- +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值 -- -0.2% 0900 欧元区失业率 4月 -- 10.2% 0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.5% HICP(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 6月1-5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.9% 6月1日(三) 0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.3% 0730 瑞士制造业PMI 5月 -- 54.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 53.9 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 -- 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 -- 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 18.83 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 74.35 抵押贷款批准件数(件) -- 71,357 M4货供额(较前月) -- -0.4% 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 -- 49.2 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。