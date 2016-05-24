《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 81.12 +2.12 +2.68 3780867 京东 23.79 +0.90 +3.93 17843252 新浪 47.92 +1.77 +3.84 892815 搜狐 39.89 +0.51 +1.30 523190 网易 174.00 +9.80 +5.97 1824994 百度 175.91 +6.14 +3.62 4628597 台湾 台湾积体电路 24.47 +0.20 +0.82 1438672 联电 1.83 +0.02 +1.10 442675 日月光 4.89 +0.18 +3.82 477123 硅品精密 7.52 +0.11 +1.48 756810 和信超媒体 2.78 +0.24 +9.45 25803 友达 2.72 +0.04 +1.49 83878 中华电信 34.07 +0.36 +1.07 114075 台湾国际航电 41.13 +0.68 +1.68 570886 香港 中国移动 55.18 +0.82 +1.51 185997 中国联通 10.70 -0.05 -0.47 121670 中国电信 47.29 +0.04 +0.08 8834 中芯国际 4.21 +0.00 +0.00 8100 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团 的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。