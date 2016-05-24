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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          81.12    +2.12    +2.68   3780867
    京东                23.79    +0.90    +3.93  17843252
    新浪              47.92    +1.77    +3.84    892815
    搜狐              39.89    +0.51    +1.30    523190
    网易             174.00    +9.80    +5.97   1824994
    百度             175.91    +6.14    +3.62   4628597
    
    台湾
    台湾积体电路       24.47    +0.20    +0.82   1438672
    联电                1.83    +0.02    +1.10    442675
    日月光              4.89    +0.18    +3.82    477123
    硅品精密           7.52    +0.11    +1.48    756810
    和信超媒体         2.78    +0.24    +9.45     25803
    友达                2.72    +0.04    +1.49     83878
    中华电信           34.07    +0.36    +1.07    114075
    台湾国际航电      41.13    +0.68    +1.68    570886
    
    香港
    中国移动           55.18    +0.82    +1.51    185997
    中国联通           10.70    -0.05    -0.47    121670
    中国电信           47.29    +0.04    +0.08      8834
    中芯国际            4.21    +0.00    +0.00      8100
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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