金砖国家：5月24日股汇市收盘纵览

表格：外资及陆资在台股转为买超11.09亿台币，中止连两卖

路透台北5月22日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超11.09亿台币，中止先前 连两日卖超共计51.33亿台币；上交易日修正后为卖超12.73亿台币。 三大法人今日合计买超20.26亿台币，上交易日修正后为卖超6.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/22 +11.09 +20.26 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +7.47 +33.76r 5/15 +6.65 +34.33r 5/12 +17.11 +35.48r 5/11