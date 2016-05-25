金砖国家：5月24日股汇市收盘纵览

路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.12%，报787.99点。
中国股市：沪综指收跌，市场格局偏弱部分获利盘回吐施压大盘
中国汇市：人民币续收跌，美加息预期重燃短期汇价料续承压
香港股市：恒生指数小幅收高，尽管内地股市下跌
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.03%，报49,345.187点。
巴西汇市：雷亚尔上涨，此前寻求阻碍贪腐案调查的巴西预算部长Romero Jucá辞职，而临时总统特梅尔宣布撙节举措也提振人气。雷亚尔兑美元 收报3.5745/55，上日收报3.5803/23。
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南非股市：并购消息提振Ascendis Health 飙升11%，引领大盘上扬。指标Top-40指数 收盘上涨1.07%，报47,033.77点；大盘综合指数 收盘上涨0.8%，报53,050.76点。
南非汇市：兰特上升，因新兴市场走坚
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印度股市：小幅收高，为五个交易日来首次上涨，企业财报良好，抵消了美联储可能最早6月升息的疑虑影响。BSE指数 收盘上涨0.3%，报25,305.47点；NSE指数 收盘上涨0.23%，报7,748.85点。
印度汇市：卢比连续第九日下滑，创2004年6月以来最长连跌时期，因美国很快升息的预期升温推动美元上涨，且石油进口商存在美元需求。卢比兑美元 收报67.75/67.76，上日收报67.49/67.50。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.36%，报891.48点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.16%，报468.88点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.93%，报66.184；卢布兑欧元 升值1.73%，报73.7。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳/张若琪)