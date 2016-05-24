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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 07:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆需求改善，受薪酬结算日、风险偏好升温等影响

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* 美元/日圆在东京定盘前看来有买需，因薪酬结算日、风险偏好升温及美债收益率上升

* 美股收盘大涨，道指涨1.2%，日经指数有可能反弹

* 市场有一些谨慎情绪，在110.00日圆之上没有多少人追涨，高点见110.13日圆

* 强阻力仍来自110.50-60日圆，上周五高点在110.59日圆

* 日线图一目均衡云区在109.74-111.44日圆，将进一步下降

* 今日在110.85-111.10日圆有7.15亿美元期权到期，或限制美元兑日圆大幅上涨 (完)

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