《中国报摘》--中国证券报5月25日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强在十堰、武汉考察时指出，化解过剩产能是供给侧结构性改革的重要任务，要坚决减去低效无效落后产能；探索多种方式有效降低企业杠杆率，减轻债务负担。

* 其他:

--2016年首只“大块头”新股申购登场，中国核建定于今日启动申购。业内人士预计，该公司中签率有望创IPO新规下的新高。从IPO排队情况看，虽然还有来自金融、有色行业的少数公司预计发行股数超过10亿股，但业内人士预计，年内不会出现大盘股轮番发行的情况。

--保利地产 公告称，全资子公司保利物业管理与广东粤财投资控股等共计六家发起人共同签署协议，拟以现金认购股份方式共同发起设立粤港证券。其中，保利物业拟出资3.5亿元人民币认购3.5亿股，占粤港证券10%股权。。

--上海迪士尼乐园进入试运营阶段，作为迪士尼概念主要受益公司之一，东方航空 营销总监董波表示，东航预计将承接200万左右的游客，若以平均客票1,000元/张推算，至少为东航带来20亿元的营收增量。