《汇市简讯》美元/加元技术指标向好，或试探1.3300一线

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
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* 美元/加元开盘跌0.15%，因西德克萨斯中质油收涨1.1%
* 尽管纽约市场尾盘时西德克萨斯中质油再度跳升1.25%，但加元目前为止基本不为所动
* 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线上行，呈向好态势
* 美元/加元或试探2016年跌势38.2%的回撤位1.3312加元
* 纽约时段区间1.3086/1.3166加元两端分别构成初步支撑位和阻力位
* 图表:reut.rs/1NL0DtF
(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。