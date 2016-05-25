版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 08:28 BJT

《汇市简讯》美元/加元技术指标向好，或试探1.3300一线

0012GMT

* 美元/加元开盘跌0.15%，因西德克萨斯中质油收涨1.1%

* 尽管纽约市场尾盘时西德克萨斯中质油再度跳升1.25%，但加元目前为止基本不为所动

* 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线上行，呈向好态势

* 美元/加元或试探2016年跌势38.2%的回撤位1.3312加元

* 纽约时段区间1.3086/1.3166加元两端分别构成初步支撑位和阻力位

* 图表:reut.rs/1NL0DtF

(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐