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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日

*工商时报：

--劳动部长郭芳煜昨日表示，将依立法院决议，恢复七天国假，劳动部也将提出修法，达成统一周休二日，并统一纪念日、国定假日。如果立法院本会期提案通过，预估最快下半年将会实施。

--担心冲击寿险业营运，金管会强调，将落实取之于保户，用之于台湾的理念，积极引导寿险资金投资台湾金融商品及公共建设，但不会硬性规定新增资金不得汇出；保险局表示，资金有进有出，但期待寿险业海外投资比重不要再快速增加。

*经济日报：

--鸿海 董事长郭台铭前往贵阳参加全球科技产业领袖会谈。与会人士透露，郭台铭在席间指出，鸿海4、5月有急单，加班加到手软，第三季表现还会更好，并再次宣示鸿海集团朝“六流”公司发展的决心。

--半导体封测龙头日月光 邀矽品 合组控股公司有谱，日月光和矽品昨日均证实此事，双方已就共组产业控股公司交换意见，相关合作架构最快在本月底、最慢下月底前提出。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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