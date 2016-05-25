《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月25日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
*工商时报：
--劳动部长郭芳煜昨日表示，将依立法院决议，恢复七天国假，劳动部也将提出修法，达成统一周休二日，并统一纪念日、国定假日。如果立法院本会期提案通过，预估最快下半年将会实施。
--担心冲击寿险业营运，金管会强调，将落实取之于保户，用之于台湾的理念，积极引导寿险资金投资台湾金融商品及公共建设，但不会硬性规定新增资金不得汇出；保险局表示，资金有进有出，但期待寿险业海外投资比重不要再快速增加。
*经济日报：
--鸿海 董事长郭台铭前往贵阳参加全球科技产业领袖会谈。与会人士透露，郭台铭在席间指出，鸿海4、5月有急单，加班加到手软，第三季表现还会更好，并再次宣示鸿海集团朝“六流”公司发展的决心。
--半导体封测龙头日月光 邀矽品 合组控股公司有谱，日月光和矽品昨日均证实此事，双方已就共组产业控股公司交换意见，相关合作架构最快在本月底、最慢下月底前提出。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。