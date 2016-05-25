中国个股：保利地产投资3.5亿元参股合资券商粤港证券，占股10%　

路透上海5月25日 - 中国大型地产企业保利房地产（集团）股份有限公司 周二晚间公告称，子公司保利物业管理公司拟投资3.5亿元人民币现金参股合资券商粤港证券，占股10%。

公告显示，粤港证券注册资本35亿元，其中方股东还有广东粤财投资控股和深圳市泓景投资公司，分别出资14亿元和7亿元，占股40%和20%；而港方股东包括高信证券、恒明珠证券和伟禄美林证券，占股均为10%，这三家港资券商业务主要为证券交易。

拟设立的粤港证券为全牌照券商，注册地为广东自贸区广州南沙新区，经营范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营、融资融券、证券投资咨询、财务顾问等业务。

2013年大陆与港澳方面签订的《关于建立更密切经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十确定，允许港资、澳资分别在上海、广东和深圳分别设立两家合资券商，其中每地有一家允许港资、澳资持股最高达51%。

香港尚乘资产管理公司上月宣布计划与广东蓉胜超微 、深圳创盛资产管理公司拟组建合资全牌照券商，这是CEPA项目广东第一家粤港合资全牌照券商。此前，汇丰控股 和东亚银行 已有计划在深圳前海分别组建CEPA项下的合资券商。而具港资背景的申港证券3月已获批设立，成为第一家在CEPA项目获批的合资券商。

保利地产周二收报8.41元。（完）