中国个股：保利地产投资3.5亿元参股合资券商粤港证券，占股10%　

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透上海5月25日 - 中国大型地产企业保利房地产（集团）股份有限公司 周二晚间公告称，子公司保利物业管理公司拟投资3.5亿元人民币现金参股合资券商粤港证券，占股10%。
公告显示，粤港证券注册资本35亿元，其中方股东还有广东粤财投资控股和深圳市泓景投资公司，分别出资14亿元和7亿元，占股40%和20%；而港方股东包括高信证券、恒明珠证券和伟禄美林证券，占股均为10%，这三家港资券商业务主要为证券交易。
拟设立的粤港证券为全牌照券商，注册地为广东自贸区广州南沙新区，经营范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营、融资融券、证券投资咨询、财务顾问等业务。
2013年大陆与港澳方面签订的《关于建立更密切经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十确定，允许港资、澳资分别在上海、广东和深圳分别设立两家合资券商，其中每地有一家允许港资、澳资持股最高达51%。
香港尚乘资产管理公司上月宣布计划与广东蓉胜超微 、深圳创盛资产管理公司拟组建合资全牌照券商，这是CEPA项目广东第一家粤港合资全牌照券商。此前，汇丰控股 和东亚银行 已有计划在深圳前海分别组建CEPA项下的合资券商。而具港资背景的申港证券3月已获批设立，成为第一家在CEPA项目获批的合资券商。
保利地产周二收报8.41元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。