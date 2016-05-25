版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 08:45 BJT

《全球汇市》美元受乐观的美国房屋数据提振，英镑表现坚挺

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1137  1.1140  -0.03  +2.55  1.0860
    美元/日圆            110.07  109.98  +0.08  -8.50  120.30
    欧元/日圆         122.61  122.48  +0.11  -6.02  130.47
    美元/瑞郎            0.9926  0.9927  -0.01  -0.92  1.0018
    英镑/美元            1.4614  1.4630  -0.11  -0.84  1.4738
    美元/加元            1.3119  1.3119  +0.00  -5.20  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5640  6.5651  -0.02  -0.06  6.5680
    澳元/美元            0.7189  0.7182  +0.10  -1.18  0.7275
    新西兰元/美元        0.6748  0.6736  +0.18  -1.13  0.6825
    澳元/日圆         79.150  79.000  +0.19  -9.67  87.620
    新西兰元/日圆     74.300  74.090  +0.28  -9.37  81.980
    英镑/日圆         160.89  160.88  +0.01  -9.21  177.22
    澳元/新西兰元     1.0651  1.0657  -0.06  -0.12  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/王兴亚/李春喜/于春红; 审校 许娜/徐文焰/王丽鑫/戴素萍/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐