《全球汇市》美元受乐观的美国房屋数据提振，英镑表现坚挺

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1137 1.1140 -0.03 +2.55 1.0860 美元/日圆 110.07 109.98 +0.08 -8.50 120.30 欧元/日圆 122.61 122.48 +0.11 -6.02 130.47 美元/瑞郎 0.9926 0.9927 -0.01 -0.92 1.0018 英镑/美元 1.4614 1.4630 -0.11 -0.84 1.4738 美元/加元 1.3119 1.3119 +0.00 -5.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.5640 6.5651 -0.02 -0.06 6.5680 澳元/美元 0.7189 0.7182 +0.10 -1.18 0.7275 新西兰元/美元 0.6748 0.6736 +0.18 -1.13 0.6825 澳元/日圆 79.150 79.000 +0.19 -9.67 87.620 新西兰元/日圆 74.300 74.090 +0.28 -9.37 81.980 英镑/日圆 160.89 160.88 +0.01 -9.21 177.22 澳元/新西兰元 1.0651 1.0657 -0.06 -0.12 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/李春喜/于春红; 审校 许娜/徐文焰/王丽鑫/戴素萍/张若琪)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。