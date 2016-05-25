《台湾重要政经日程》--5月25日-10月10日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
=====================今日重要政经消息==============================
5/25(三)
--10:00 台湾经济研究院公布5月景气动向调查报告记者会。
--10:00 经济部长举行记者会。
--17:00 国家发展委员会主委举行记者会。
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5/26(四)
--14:00 投信投顾公会举行2016年国际资产管理论坛。
5/27(五)
--16:00 主计总处公布GDP统计值。
5/31(二)
--11:00 台新投信举行记者会。
6/1(三)
*--10:30 日经公布台湾制造业采购经理人指数(PMI)。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
6/23(四)
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
*--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。