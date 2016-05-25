《中国已公布新股发行上市日程表》--5月25日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/25 沪 中国核建 780611 52,500 3.47 15.60 中信建投 5/27 5/26 沪 上海沪工 732131 2,500 *10.09 *22.98 广发证券 5/30 5/27 深 环球印务 002799 2,500 -- -- 招商证券 5/31 5/30 深 三德科技 300515 2,500 -- -- 国泰君安 6/1 5/31 沪 小康股份 780127 14,250 -- -- 中信建投 6/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 5/25 深 帝王洁具 2,160 10.57 22.98 华西证券 *5/26 深 中亚股份 3,375 20.91 22.96 瑞银证券 -- 深 恒泰实达 1,906 11.73 22.98 银河证券 -- 深 天顺股份 1,868 7.70 19.77 广州证券 -- 沪 三 棵 树 2,500 15.94 18.09 中信证券 -- 深 久 之 洋 3,000 22.50 22.98 西南证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。