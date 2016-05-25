《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

--粗略统计，目前已有12个省份公布了1-4月民间投资数据，其中有七省民间投资增速较一季度出现回落，北京、青海两地为负增长。从各地披露数据来看，地方民间投资主要还是集中在房地产业和制造业两大领域。不过，有迹象显示，民间资本对这些领域的投资正在减少，这也是不少地区民间投资下滑的主要原因。