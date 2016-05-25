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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

**上海证券报**

--粗略统计，目前已有12个省份公布了1-4月民间投资数据，其中有七省民间投资增速较一季度出现回落，北京、青海两地为负增长。从各地披露数据来看，地方民间投资主要还是集中在房地产业和制造业两大领域。不过，有迹象显示，民间资本对这些领域的投资正在减少，这也是不少地区民间投资下滑的主要原因。

**证券时报**

--今年以来，信托公司接连成为上市公司并购标的，信托曲线上市的热情有增无减。五矿信托目前涉及的诉讼案件数量远超江苏信托，达17起，涉及金额近70亿元人民币，这一数字超过该公司资产总额。业内人士认为，五矿信托在近几年快速发展的同时，相关项目暴露的风险也不少。信托行业已20多年没有上市成功案例，五矿信托曲线上市亦非坦途。

--数据显示，四家上市保险公司前四月保费收入同比增长约21%，其中只有新华保险 保费收入同比下降5.29%。华泰证券研究报告预计，全年寿险保费增速将达30%，将在很大程度上缓解准备金上调和投资收益下滑的压力。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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