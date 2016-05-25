《中国报摘》--其他报纸重要消息5月25日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
**上海证券报**
--粗略统计，目前已有12个省份公布了1-4月民间投资数据，其中有七省民间投资增速较一季度出现回落，北京、青海两地为负增长。从各地披露数据来看，地方民间投资主要还是集中在房地产业和制造业两大领域。不过，有迹象显示，民间资本对这些领域的投资正在减少，这也是不少地区民间投资下滑的主要原因。
**证券时报**
--今年以来，信托公司接连成为上市公司并购标的，信托曲线上市的热情有增无减。五矿信托目前涉及的诉讼案件数量远超江苏信托，达17起，涉及金额近70亿元人民币，这一数字超过该公司资产总额。业内人士认为，五矿信托在近几年快速发展的同时，相关项目暴露的风险也不少。信托行业已20多年没有上市成功案例，五矿信托曲线上市亦非坦途。
--数据显示，四家上市保险公司前四月保费收入同比增长约21%，其中只有新华保险 保费收入同比下降5.29%。华泰证券研究报告预计，全年寿险保费增速将达30%，将在很大程度上缓解准备金上调和投资收益下滑的压力。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。