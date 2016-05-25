国际油市：油价上扬，行业数据显示美国库存降幅大于预期

布兰特原油期货 涨0.50美元，报每桶49.11美元，周二收高0.26美元，结束了连续四天的跌势。

美国石油协会(API)周二称，截至5月20日当周，美国原油库存下降510万桶，至5.368亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。

API数据显示，汽油库存增加360万桶，馏分油库存减少290万桶。

能源资料协会(EIA)将于周三公布官方库存数据，投资者等待对库存大幅下降的证实。

“美国政府数据料将显示石油库存从80年高位回落，这令油价承受上行压力，”澳新银行在研究报告中称。

加拿大能源中心部分油企已恢复运营，凉爽天气有助于消防员灭火。

美股上涨进一步提振油价。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)主管Falah Alamri周二在伊拉克石油会议上称，目前该国石油产量约为450万桶／日，目标是在2020年前将产量提高至550至600万桶／日。(完)

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