国际油市：油价上扬，行业数据显示美国库存降幅大于预期

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
布兰特原油期货 涨0.50美元，报每桶49.11美元，周二收高0.26美元，结束了连续四天的跌势。
美国石油协会(API)周二称，截至5月20日当周，美国原油库存下降510万桶，至5.368亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。
API数据显示，汽油库存增加360万桶，馏分油库存减少290万桶。
能源资料协会(EIA)将于周三公布官方库存数据，投资者等待对库存大幅下降的证实。
“美国政府数据料将显示石油库存从80年高位回落，这令油价承受上行压力，”澳新银行在研究报告中称。
加拿大能源中心部分油企已恢复运营，凉爽天气有助于消防员灭火。
美股上涨进一步提振油价。
伊拉克国家石油营销组织(SOMO)主管Falah Alamri周二在伊拉克石油会议上称，目前该国石油产量约为450万桶／日，目标是在2020年前将产量提高至550至600万桶／日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 徐文焰/戴素萍)
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路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。