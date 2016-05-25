期货日报：中国期指多头增仓迹象明显，短期市场仍以反复振荡为主

三大合约总持仓量均增加，成交量增减不一，IH四份合约合计增仓416手至16857手，成交量减少275手至4958手。IF四份合约合计增仓150手至40619手，成交量增加167手至14521手。IC四份合约合计增仓754手至34337手，成交量增加569手至15990手。从中可以看出，IC合约的持仓量和成交量增加幅度均领先于IF、IH合约，这主要是由于近期大盘蓝筹板块表现萎靡，日均波动幅度非常小，而中小创板块表现活跃，成为投资者的主攻阵地，IC合约上持仓量上升。(完)