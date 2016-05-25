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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 09:01 BJT

期货日报：中国期指多头增仓迹象明显，短期市场仍以反复振荡为主

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

昨日股指跳空低开，午后跌幅一度超过1%，尾盘略有回升。期指表现强于现货，三大品种所有合约跌幅均小于现货，上证50指数、沪深300指数以及中证500指数分别下跌0.76%、0.77%、1.14%，对应的主力合约基差分别为-13.84、-34.96、-144.58，贴水幅度较前一交易日均收窄。市场振荡走低，期指表现抗跌，显示目前市场下跌动能减缓。

　　三大合约总持仓量均增加，成交量增减不一，IH四份合约合计增仓416手至16857手，成交量减少275手至4958手。IF四份合约合计增仓150手至40619手，成交量增加167手至14521手。IC四份合约合计增仓754手至34337手，成交量增加569手至15990手。从中可以看出，IC合约的持仓量和成交量增加幅度均领先于IF、IH合约，这主要是由于近期大盘蓝筹板块表现萎靡，日均波动幅度非常小，而中小创板块表现活跃，成为投资者的主攻阵地，IC合约上持仓量上升。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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