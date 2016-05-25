《全球重要经济事件一览表》--5月25日-6月1日

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5月25日(三)

上海--第十三届上海衍生品市场论坛召开(至26日)。

北京--印度共和国总统普拉纳布·慕克吉将对中国进行国事访问，至27日。

曼谷--泰国央行公布5月利率会议记录(0200)。

美国休斯敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在一次活动中回答提问(1700)。

北达科他州俾斯麦--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关能源业与货币政策关系的讨论(1540)。

美国费城--费城联邦储备银行总裁哈克在一个论坛就经济前景发表讲话(1300)。

马德里--欧洲央行首席经济学家普雷特在2016年国际金融协会(IIF)春季成员大会发言，会议主题为“货币政策前景”(1030)。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会上就“国际货币与金融体系--欧洲视角”发表讲话(1030)。

伦敦--英国财政部秘书长Greg Hands就英国退欧对经济的影响发表讲话(1315)。

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定(1400)。

5月26日(四)

日本伊势志摩--七国集团(G7)领导人峰会(至5月27日)。

新加坡--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表演说(0915)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在彼得森国际经济研究所就“近期经济发展、经济的生产潜力以及货币政策”发表演说(1615)。

5月27日(五)

日本伊势志摩--G7峰会。

首尔--中韩两国财长会晤。

美国剑桥--美联储主席叶伦出席哈佛大学拉德克利夫高等研究院组织的一场活动，参与与曼基(Gregory Mankiw)教授的对话，随后接受拉德克利夫奖章(1715)。

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)举办主题为英国退欧的经济后果建模的会议(0830)。

5月28日(六)

北京--北京市政府举办2016金融街论坛(至30日)。

5月30日(一)

首尔--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在2016韩国央行国际会议上发言(0020)。

北京--中国商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯参加中俄能源合作委员会第十三次会议并出席第二届中俄中小企业实业论坛，访问阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚(至6月7日)。

5月31日(二)

罗马--意大利央行公布年报，央行总裁维斯科将发表讲话(0830)。

6月1日(三)

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

布鲁塞尔--欧洲工商峰会(至6月2日)，发言嘉宾包括欧元集团主席迪塞尔布洛姆和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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