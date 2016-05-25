《香港报摘》--信报5月25日

**头版头条**

--《华尔街日报》引述消息指出，人民银行早于今年初已放弃以市场价格为基础的人民币中间价定价机制，令市场关注人民币汇率市场化是否“开倒车”。有分析表示，不觉得人行已放弃市场化的汇率机制，现时中间价定价与市场走势一致，尽管定价水平有时与市场预期有所偏差，但相信人行的机制不变，但会因应实际情况而作出调节。

**其他**

--早前有消息传出，证监会或于下半年推出直接监察客户个人交易的公众谘询。港交所 行政总裁李小加对此表示未知悉有关谘询详情，但会继续留意监管机构的行动。他认为对监管机构来说，更平面的市场将有助其监管行动。

--中国知名食品公司周黑鸭再传来港上市，市场消息指公司将于数周内递交上市申请；计划集资额不多于5亿美元（约38.8亿港元）。

--瑞士钟表业联合会公布，今年4月瑞士钟表出口按年下跌11.1%，为连续第二个月降幅达双位数，亦是连续10个月下跌；其中出口至本港钟表减少17%，为连续15个月录得跌幅，出口至中国钟表减幅更达36%，反映全球以至中港对瑞士名表的需求持续恶化。

--有“廉署克星”之称的林炳昌，早前成功入主铭源医疗 。不过，事件远未平息，按铭源最新通告，林炳昌以董事局主席身份正式接管公司后，发现公司办事处存有重要资料的八部电脑的硬碟均已被移走，另外公司盖印以及银行支票簿等均不知所终。林炳昌等人已向警方报案。

--小米去年手机出货量不达标，营收数字备受关注，对此公司一直三缄其口。近日传出小米公共事务总监自爆公司去年营业收入780亿元人民币，按年仅增5%，远低于创办人雷军扬言增长35%，至1,000亿元的目标。惟事件变成“罗生门”，数个刊登上述数字的内地新闻网站内容“被消失”，小米发言人竟强调“从未分享营收数据”。（完）

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