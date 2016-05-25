新湖期货：贵金属短期易跌难涨，美元指数反弹形成明显压制

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
5月以来，黄金、白银在触及1306美元/盎司和18.10美元/盎司近一年高位后，开始转头向下，特别是上周以来金银加速下行，COMEX黄金回落至1250美元/盎司附近，而白银则回落至16.30美元/盎司附近。从盘面来看，美元指数自5月以来持续反弹，对金银价格形成了明显压制。
笔者认为，6月美联储议息之前，加息预期仍将成为市场炒作的话题。目前避险需求和实物需求处于弱化状态，金银价格走势受其金融属性主导。美元指数上扬以及美联储货币政策回归正常化对贵金属形成连续打压，目前贵金属价格的支撑因素主要来自于机构持仓的增加。预计短线金银振荡偏弱，未来若美元指数继续走强，将继续压制金银价格，预计短期内金银将分别测试1220美元/盎司和16美元/盎司，若不能守住该线支撑，则后期重心有可能继续向下。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。