新湖期货：贵金属短期易跌难涨，美元指数反弹形成明显压制

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

5月以来，黄金、白银在触及1306美元/盎司和18.10美元/盎司近一年高位后，开始转头向下，特别是上周以来金银加速下行，COMEX黄金回落至1250美元/盎司附近，而白银则回落至16.30美元/盎司附近。从盘面来看，美元指数自5月以来持续反弹，对金银价格形成了明显压制。

笔者认为，6月美联储议息之前，加息预期仍将成为市场炒作的话题。目前避险需求和实物需求处于弱化状态，金银价格走势受其金融属性主导。美元指数上扬以及美联储货币政策回归正常化对贵金属形成连续打压，目前贵金属价格的支撑因素主要来自于机构持仓的增加。预计短线金银振荡偏弱，未来若美元指数继续走强，将继续压制金银价格，预计短期内金银将分别测试1220美元/盎司和16美元/盎司，若不能守住该线支撑，则后期重心有可能继续向下。(完)

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