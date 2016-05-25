版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 09:03 BJT

方正中期：郑棉在高位仍有反复，随着抛储进行市场区间可能下移

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

郑棉临近2013/2014年度交投密集压力区13000—13500元/吨后，伴随着交易所上调保证金及手续费，再加上棉花抛售展开，市场开始承压回调，至12000元/吨支撑处再度反弹，但未及前高便再度回落，且交易量较前峰呈现下滑，显示出阶段性调整诉求。从基本面来看，国内抛储背景下，市场供可足需，棉价存在波段性回调预期。从目前国储拍卖情况、现货小幅走升动向以及国际棉花出口及播种情况来看，短期市场可能仍相对抗跌，不排除有高位反复整理之势。

整体来看，目前棉价在10500—13500元/吨与12000—13500元/吨之间运行均有可能，而再结合近期市场题材来看，短期市场可能仍相对抗跌，12000元/吨支撑较为强烈，高位仍有反复。随着抛储的进行，市场运行区间可能有所下移，操作上注意节奏。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐