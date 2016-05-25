方正中期：郑棉在高位仍有反复，随着抛储进行市场区间可能下移

郑棉临近2013/2014年度交投密集压力区13000—13500元/吨后，伴随着交易所上调保证金及手续费，再加上棉花抛售展开，市场开始承压回调，至12000元/吨支撑处再度反弹，但未及前高便再度回落，且交易量较前峰呈现下滑，显示出阶段性调整诉求。从基本面来看，国内抛储背景下，市场供可足需，棉价存在波段性回调预期。从目前国储拍卖情况、现货小幅走升动向以及国际棉花出口及播种情况来看，短期市场可能仍相对抗跌，不排除有高位反复整理之势。