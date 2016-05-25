东方期货：风险释放，沪钢价格趋稳

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
本周，国内黑色系商品期货再度遭遇黑色星期一，午后各品种悉数跌停，虽然尾盘打开，但仍难掩弱势。短期内大幅下跌后，预计钢价继续向下空间有限。在基本面平淡以及市场情绪受挫之后，预计钢价走势将趋于平稳，未来整体将呈L形走势。
钢价短期内经过大幅下跌后，风险得到一定的释放，低利润将在一定程度上支撑钢价，预计钢价继续向下空间有限。但在政策抑制、基本面平淡以及市场情绪受挫等压制下，若再想重拾升势将很难实现。在炒作因素减弱、基本面因素已被市场大幅下跌反映后，预计钢价将趋于平稳，大幅单边行情难以再现，未来整体将呈L形偏弱振荡走势。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。