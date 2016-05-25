东方期货：风险释放，沪钢价格趋稳

本周，国内黑色系商品期货再度遭遇黑色星期一，午后各品种悉数跌停，虽然尾盘打开，但仍难掩弱势。短期内大幅下跌后，预计钢价继续向下空间有限。在基本面平淡以及市场情绪受挫之后，预计钢价走势将趋于平稳，未来整体将呈L形走势。

钢价短期内经过大幅下跌后，风险得到一定的释放，低利润将在一定程度上支撑钢价，预计钢价继续向下空间有限。但在政策抑制、基本面平淡以及市场情绪受挫等压制下，若再想重拾升势将很难实现。在炒作因素减弱、基本面因素已被市场大幅下跌反映后，预计钢价将趋于平稳，大幅单边行情难以再现，未来整体将呈L形偏弱振荡走势。(完)