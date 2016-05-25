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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 09:03 BJT

宝城期货：沪胶空头力量依然是主角，单边下行态势料延续

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

国内经济数据趋弱叠加产胶国陆续开割，带来供给压力增强。本周以来，国内沪胶期货延续单边下行态势，虽然昨日下午收盘，沪胶主力1609合约期价跌幅较前日略微收窄，但空头力量依旧占据主导地位，多头信心不足，持仓量维持在33万手以上，未见缩小迹象，表明空头尚未集中获利了结。

　　由于近期黑色系品种持续走低，负面情绪的影响继续扩大，空头力量维持相对优势，导致多头暂时缺乏做多信心。预计未来沪胶空头力量依然占据主导地位，单边下行的态势料延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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