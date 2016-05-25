宝城期货：沪胶空头力量依然是主角，单边下行态势料延续

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
以下内容节选自5月25日的《期货日报》：
国内经济数据趋弱叠加产胶国陆续开割，带来供给压力增强。本周以来，国内沪胶期货延续单边下行态势，虽然昨日下午收盘，沪胶主力1609合约期价跌幅较前日略微收窄，但空头力量依旧占据主导地位，多头信心不足，持仓量维持在33万手以上，未见缩小迹象，表明空头尚未集中获利了结。
由于近期黑色系品种持续走低，负面情绪的影响继续扩大，空头力量维持相对优势，导致多头暂时缺乏做多信心。预计未来沪胶空头力量依然占据主导地位，单边下行的态势料延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。