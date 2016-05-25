创元期货：沪锌目标看至14200元/吨，郑煤突破400元/吨可期

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

沪锌1607合约自最低点11770元/吨以来的上升浪形结构可以确认如下：A点至B点为上升1浪，B点至C点为快速调整2浪，C点至D点为主升3浪，D点至E点为a—b—c复杂调整，E点至F点则为5浪，4月13日的跳高缺口为其重要标志。因此，沪锌F点至今的调整是对整个上升过程的修正，虽然时间上还远远不够，但空间上幅度有限，主要原因有两个：一是14200元/吨是缺口标志，具有重要的支撑作用；二是上升趋势线的延续位置也应该在14200元/吨。

400元/吨是郑煤1609合约重要的阻力位，一是郑煤2013年12月的高点以及2014年10月的高点所组成的下降趋势线，目前刚好处于压力位附近；二是400元/吨集中了历史走势上若干高低点。从最近两个交易日的情况来看，尽管同一系列的焦煤和焦炭出现大阴破位，但郑煤仅仅是放巨量振荡。因此，盘口上可解释为充分换手洗盘，一旦外围环境稳定，郑煤寻机突破400元/吨的压力是可期的。(完)

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