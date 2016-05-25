永安期货：郑商所菜粕期货中期具有上行动力

以下内容节选自5月25日的《期货日报》：

由于近日大宗商品市场整体走势疲软，市场气氛由多转空，前期一直保持强势的菜粕再难独善其身，加之前期菜粕涨幅较大，获利盘积累较多，盘面由强转弱致使获利回吐增多。受上述因素影响，昨日菜粕在隔夜盘跌穿前低后跳水，早间窄幅振荡后再度走低，最终跌停报于2259元/吨，直至收盘仍未开板。笔者认为，虽然短期菜粕出现了快速下跌调整，但是中期来看，菜粕具有上行动力。

笔者分析认为，从中期来看，美国农业部将全球新作的油菜籽库存消费比调低，同时临池替代品种大豆的供需结构也处于收缩状态，均为中期菜粕走势奠定利多基础。另外，6—7月是主要出口国加拿大油菜籽的关键生长期，同时也叠加美豆的生长期，天气有任何闪失都可能使得盘面出现大幅上行。因此，在作物生长期内，菜粕仍然存在上行动力。(完)

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