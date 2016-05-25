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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 09:20 BJT

全球金市：金价触及七周低点，因美联储升息前景推高美元

美元兑一篮子货币周三位于两个月高点附近，强劲的美国4月新屋销售数据支持了美联储短期内可能加息的前景。

美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。

美国联邦基金利率期货周二持平至微跌不等，暗示交易员认为美联储在未来几个月上调短期利率的可能性变大。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，美联储升息对世界来说将是“好消息”，这表明美国经济健康，不过同时可能给新兴市场带来挑战。

法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，欧元区财长周三与希腊和国际货币基金组织(IMF)就有关希腊要求债务纾困的协议达成一致。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量减少0.44%至868.66吨，为一个月里首次下降。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/郑茵 审校 戴素萍/王丽鑫)

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