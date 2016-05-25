全球金市：金价触及七周低点，因美联储升息前景推高美元

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
美元兑一篮子货币周三位于两个月高点附近，强劲的美国4月新屋销售数据支持了美联储短期内可能加息的前景。
美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。
美国联邦基金利率期货周二持平至微跌不等，暗示交易员认为美联储在未来几个月上调短期利率的可能性变大。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，美联储升息对世界来说将是“好消息”，这表明美国经济健康，不过同时可能给新兴市场带来挑战。
法国财长萨潘(Michel Sapin)表示，欧元区财长周三与希腊和国际货币基金组织(IMF)就有关希腊要求债务纾困的协议达成一致。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周二黄金持仓量减少0.44%至868.66吨，为一个月里首次下降。(完)
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路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。