《香港报摘》--其他报纸重要消息5月25日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
**明报**
--由中国银行 分拆的中银航空租赁 昨日截止认购，反应不俗，市传获逾1.5万人抢购，即公开发售超额认购37倍，冻结资金约255亿港元，荣膺今年“冻资王”。
**苹果日报**
--港股交投淡静，但本地券商仍然有价有市，协盛协丰 公布，以9,000万港元购入持有讯汇证券的万方国际60%股权，以此计算，讯汇证券估值相当于1.5亿港元。
**东方日报**
--虽然近日创业板半新股暴跌，但无阻创业板新股上市的念头，多只创业板新股相继赶上市。经营诊所的医汇集团，以及鞋履制造商永骏国际分别拟于本月31日及30日上市；而香港首只“温泉股”古兜控股卷土重来，第二次向创业板递交上市申请。
**文汇报**
--中央提出加快推进和规范政府与社会资本合作（PPP），不少央企积极参与。中国铁建 昨天在上交所公告称，中标宁夏石嘴山至固原城际铁路PPP项目，以及昆明轨道交通5号线PPP项目，初步概算总投资136.15亿元及213.51亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。