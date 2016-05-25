《香港报摘》--其他报纸重要消息5月25日

**明报**

--由中国银行 分拆的中银航空租赁 昨日截止认购，反应不俗，市传获逾1.5万人抢购，即公开发售超额认购37倍，冻结资金约255亿港元，荣膺今年“冻资王”。

**苹果日报**

--港股交投淡静，但本地券商仍然有价有市，协盛协丰 公布，以9,000万港元购入持有讯汇证券的万方国际60%股权，以此计算，讯汇证券估值相当于1.5亿港元。

**东方日报**

--虽然近日创业板半新股暴跌，但无阻创业板新股上市的念头，多只创业板新股相继赶上市。经营诊所的医汇集团，以及鞋履制造商永骏国际分别拟于本月31日及30日上市；而香港首只“温泉股”古兜控股卷土重来，第二次向创业板递交上市申请。

**文汇报**

--中央提出加快推进和规范政府与社会资本合作（PPP），不少央企积极参与。中国铁建 昨天在上交所公告称，中标宁夏石嘴山至固原城际铁路PPP项目，以及昆明轨道交通5号线PPP项目，初步概算总投资136.15亿元及213.51亿元人民币。（完）

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