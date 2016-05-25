台湾债市：10年增额债殖利率早盘小弹，短线料仍低档附近狭幅整理

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透台北5月25日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周三早盘小幅反弹。交易员表示，盘初多方企图引领105/4R殖利率向下测试0.83%的原券标售利率，惟有特定卖盘进场，令该券殖利率由跌翻扬，短线料续在低档附近狭幅整理。
他们并指出，尽管目前多方气势仍盛，惟105/4R殖利率已连跌逼近原券标售区，买盘承接风险提高，且台股盘初一度上涨1%，对台债也相对形成一股压力，短线若要进一步跌破0.83%需要有进一步利多激励。
〞105/4R发行前交易期间比较偏空，买盘比较不急，不会这么快跌破0.83%，还是在这边整理。〞一位大型外银交易员说。
美国公债价格周二下滑，两年期公债收益率触及两个月高位，但260亿美元两年期公债标售获得强劲需求后，股市上涨和强劲的新屋销售数据对公债带来的压力被部分抵消，公债价格脱离日低。指标10年期公债 收益率报1.859%，较周一尾盘升2个基点。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.83-0.845%。
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