《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月25日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
5月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7668港元 ) 美股道琼工业指数周二收高213.12,或1.22%,报17706.05点.因投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快升息的预期重燃。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 116.280 0.41 45428 9.031 1.94 中国铝业 7.410 1.51 7946 2.302 1.42 中国移动 55.180 1.51 185997 85.717 1.92 中国人寿 10.790 2.37 205361 16.761 1.71 中石油 67.100 1.25 35739 5.212 1.59 中石化 66.140 1.15 37025 5.137 1.32 汇丰控股 <HSBC.K 31.900 3.04 3600266 49.553 2.17 中电信 47.290 0.08 8834 3.673 1.75 中国联通 10.700 -0.47 121670 8.311 1.23 兖州煤业 4.990 1.42 1108 3.876 1.19 华能国际 26.870 1.21 11752 5.217 1.11 南方航空 31.350 2.15 2788 4.870 1.46 东方航空 28.230 4.40 2416 4.385 1.28 中芯国际 4.210 0.00 8100 0.654 0.61 （完）
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。