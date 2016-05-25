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亚洲 | 2016年 5月 25日 星期三 09:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--5月25日

5月25日 - 
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7668港元 ) 
    
    美股道琼工业指数周二收高213.12,或1.22%,报17706.05点.因投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快升息的预期重燃。 

 公司名称            ADR代码     收盘价  涨跌幅     成交量    ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                     
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                 
 中海油                       116.280    0.41      45428             9.031       1.94                                                                  
 中国铝业                       7.410    1.51       7946             2.302       1.42                                                                  
 中国移动                      55.180    1.51     185997            85.717       1.92                                                                  
 中国人寿                      10.790    2.37     205361            16.761       1.71                                                                  
 中石油                        67.100    1.25      35739             5.212       1.59                                                                  
 中石化                        66.140    1.15      37025             5.137       1.32                                                                  
 汇丰控股            <HSBC.K   31.900    3.04    3600266            49.553       2.17                                                                  
 中电信                        47.290    0.08       8834             3.673       1.75                                                                  
 中国联通                      10.700   -0.47     121670             8.311       1.23                                                                  
 兖州煤业                       4.990    1.42       1108             3.876       1.19                                                                  
 华能国际                      26.870    1.21      11752             5.217       1.11                                                                  
 南方航空                      31.350    2.15       2788             4.870       1.46                                                                  
 东方航空                      28.230    4.40       2416             4.385       1.28                                                                  
 中芯国际                       4.210    0.00       8100             0.654       0.61                                                                  
 （完）

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