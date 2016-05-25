金属期市：伦铜受美国经济好转信号支撑持稳，无惧美元涨势

美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。

周二公布的数据显示，消费及建筑活动升温推动德国第一季经济成长率创下两年来最快；但德国分析师及投资人的信心在5月意外下降，因包括英国可能脱离欧盟在内的风险给德国的前景蒙上阴影。

美元/欧元周二触及将近10周来最高水平；美国公债则受美联储或将很快升息的预期，价格下滑。

刚果民主共和国政府官员表示，买下自由港麦克默伦铜金矿公司 Tenke铜钴矿多数股权的中国企业洛阳钼业已表示，在12-18个月的交接期当中，将由自由港员工监督矿场运作。(完)

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