金属期市：伦铜受美国经济好转信号支撑持稳，无惧美元涨势

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。
周二公布的数据显示，消费及建筑活动升温推动德国第一季经济成长率创下两年来最快；但德国分析师及投资人的信心在5月意外下降，因包括英国可能脱离欧盟在内的风险给德国的前景蒙上阴影。
美元/欧元周二触及将近10周来最高水平；美国公债则受美联储或将很快升息的预期，价格下滑。
刚果民主共和国政府官员表示，买下自由港麦克默伦铜金矿公司 Tenke铜钴矿多数股权的中国企业洛阳钼业已表示，在12-18个月的交接期当中，将由自由港员工监督矿场运作。(完)
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路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。