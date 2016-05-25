港报社评：竞委会确认围标行为，楼宇维修监管不容缓--明报5月25日

竞争事务委员会发表首份成立后的研究报告，涉及社会普遍关注的楼宇维修「围标」问题，报告基本上确认了有操纵投标行为。这个结论，对市民而言并无新意。社会上早已认定楼宇维修有「围标一条龙」操作，盘剥榨取，迫使业主支付昂贵维修费用，各方亦已再三要求政府采取措施，保障市民利益。

竞委会以严谨研究证明有操纵行为，当然更权威可信，不过，市民对竞委会的期望不会满足于证明「围标」确有其事，而是期望它带来改变，使市民不再因为楼宇维修而被「围标」集团予取予携。因此，竞委会就堵塞楼宇维修招标漏洞，仍需努力。

竞委未带来改变，市民期望有落差

竞委会以量化筛选分析，研究了「楼宇更新大行动」计划下的部分工程项目，分析了其中约200个聘请顾问策划及监督翻新工程的招标纪录，亦分析了约500个聘请承建商进行翻新工程的招标纪录。

研究有两项发现，一是关于投标和中标的关系，个中显示若顾问与承建商之间有关联，中标机会较大，一般高出大约三成；二是投标者出价是否确切反映成本，以工程顾问合约为例，报告指出有逾65%顾问投标合约远低于最低成本，即是投标价与成本不成正比，竞委会认为其中一个解释是顾问以超低价入标，当投得标书后再物色有关联的承建商参与工程，从中获利。根据上述两个发现，竞委会认为楼宇翻新及维修，市场或曾存在一定程度操纵投标行为，这与公众普遍看法相符。

竞委会以「筛选法」侦测合谋行为，得出有操纵招标行为的结论，市民耳熟能详。过去几年，市民对此不仅知之甚详，部分更身受其害，具体情况是楼宇维修涉及「围标」和怀疑贪污情况。所谓「一条龙」运作，即是由业主法团、管理公司、顾问公司、承建商等串通，基于小业主欠缺知识或没有时间了解跟进，「一条龙」运作很容易得逞。

楼宇维修涉及多方面持份者，其中顾问公司的角色较容易暴露出来。这是因为启动一个维修计划，由聘用顾问公司评估开始，一些顾问公司先以低价抢得顾问合约，以提供专业意见之名，控制整个计划，然后与不肖承建商联手「围标」，甚或与法团、管理公司与承建商合谋，目的都是抬高维修中标价。

有顾问公司取得维修计划的标价，以其工作量和工作时数计算，时薪连最低工资也不到。可见部分顾问公司提供专业服务和意见，收取低廉费用，目的是掌控维修计划，抬高中标价，然后从中分享利益。

政府资助亦见流弊，私苑维修情况更糟

有一点值得注意，竞委会研究的工程项目，属于政府资助的「楼宇更新大行动」、楼龄30年或以上的旧楼，有关维修计划须由市建局或房屋协会审批，估价理应较合理，但是研究仍然发现操纵投标行为，若连同私人屋苑维修一并审视，「围标」情况肯定远较研究结果严重。这些年来，不少私人屋苑维修都被揭发怀疑「围标」，沙田翠湖花园总价超过2亿元的维修计划，涉及行贿与贪污，案件经法庭审理，有关人等已被绳之于法。

坊间类似涉及费用亿元计的大型屋苑维修计划还有不少，这类维修计划公权力并无介入，完全是业主法团、管理公司、顾问公司、承建商的「一条龙」操作，个中潜藏的问题，与已经出事屋苑比较，或许只是程度不同而已。竞委会若能同时做私人屋苑的维修研究，发现的情况或会更使人咋舌。

竞委会虽然证明了楼宇维修工程有操纵投标行为，但是并未提出具体建议，只提到已经掌握侦测违反竞争条例的各种方法，劝喻正在图谋「围标」的人悬崖勒马，并呼吁已参与「围标」的人挺身而出，争取「坦白从宽」，云云。由此看来，竞委会除了藉研究报告阻吓「围标」集团之外，并无具体应对建议或做法，有点雷声大雨点小，与社会市民期望存在落差。今次竞委会研究，唯一可见的积极作用，是使政府再无藉口说「围标」纯属臆测，并无佐证，因为由市建局和房协主导的「楼宇维修大行动」也有操纵招标行为，则政府打击「围标」，再无推搪之理。

政府应该多管齐下，包括堵塞法律漏洞，加强公衆教育和执法，向小业主提供专业支援等；有政党倡议成立「楼宇维修监管局」，也应该研议，从各方面保障市民权益，以免市民因为楼宇维修而任人宰割。

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