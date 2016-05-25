台湾汇市：台币兑美元早盘微升，因台股涨韩元升市场关注外资动向

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透台北5月25日 - 台币兑美元 周二早盘微幅走升。汇银人士表示，在台股开高、韩元止贬回升带动下，台币再度升破32.700价位，但因人民币中间价早盘开低，抑制台币升值力道。
他们指出，随美股周二大涨，今天早盘台股跟着开高，带动外资汇入，台币亦呈小升格局，惟市场预期美国FED 6月将升息，使美元走势偏升，使台币仅呈小升格局；市场关注人民币后续走势及外资动向。
〞台币又回到昨天的区间，早盘外资偏卖(美元)，但早盘人民币中间价贬值比较大，后续要看人民币的反应。〞一位大型银行交易员说。
他们指出，因市场预期FED升息机率升高，周二美元指数攻上95.6，但到此水准即碰到压力，短线除非能突破96的压力进一步往上攻，否则将陷入整盘，台币亦将随之在区间整理。
一位大型银行交易员说，今天韩元开盘呈升值格局，外资则是有进有出，但偏卖出美元，〞可能是看股市涨，美元有些卖盘出来，但整体来而言美元还是走强的，台币即使走升也不会升太多。〞
美元指数 上涨0.3%至95.618，距离隔夜触及的两个月高位95.660不远。
中国人民币兑美元中间价 周三报6.5693元，较上日大跌逾200点至2011年3月16日以来新低。
今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.630-32.677；上日则在32.635-32.720。
本地时间10:24，韩元兑美元 报1,188.6，上日收在1,192.7；台股加权指数 上涨1.00%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.663/32.7。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.620-32.720
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