台湾汇市：台币兑美元早盘微升，因台股涨韩元升市场关注外资动向

路透台北5月25日 - 台币兑美元 周二早盘微幅走升。汇银人士表示，在台股开高、韩元止贬回升带动下，台币再度升破32.700价位，但因人民币中间价早盘开低，抑制台币升值力道。

他们指出，随美股周二大涨，今天早盘台股跟着开高，带动外资汇入，台币亦呈小升格局，惟市场预期美国FED 6月将升息，使美元走势偏升，使台币仅呈小升格局；市场关注人民币后续走势及外资动向。

〞台币又回到昨天的区间，早盘外资偏卖(美元)，但早盘人民币中间价贬值比较大，后续要看人民币的反应。〞一位大型银行交易员说。

他们指出，因市场预期FED升息机率升高，周二美元指数攻上95.6，但到此水准即碰到压力，短线除非能突破96的压力进一步往上攻，否则将陷入整盘，台币亦将随之在区间整理。

一位大型银行交易员说，今天韩元开盘呈升值格局，外资则是有进有出，但偏卖出美元，〞可能是看股市涨，美元有些卖盘出来，但整体来而言美元还是走强的，台币即使走升也不会升太多。〞

美元指数 上涨0.3%至95.618，距离隔夜触及的两个月高位95.660不远。

中国人民币兑美元中间价 周三报6.5693元，较上日大跌逾200点至2011年3月16日以来新低。

今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.630-32.677；上日则在32.635-32.720。

本地时间10:24，韩元兑美元 报1,188.6，上日收在1,192.7；台股加权指数 上涨1.00%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.663/32.7。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.620-32.720

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