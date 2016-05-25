港报社评：看清优势积极行动,分享“一带一路”红利--文汇报5月25日

——回顾张德江视察香港系列社评之三

全国人大常委会委员长张德江上周视察香港期间，多次强调香港要发挥独特优势，开创美好未来，为香港发展引领方向。香港拥有传统优势，又有参与国家改革开放的先发优势，更获得中央的全力支持，尤其是在「一带一路」国家战略中，中央视香港为战略节点，把支持香港参与和助力「一带一路」作为重要的政策取向，给香港创造发展的新机遇、新动力。

机遇当前，香港应振奋精神，看清优势，找到「国家所需、香港所长」的结合点，特区政府更要做好规划与推动的角色，与各界齐心协力，努力将「一带一路」战略付诸行动，实现香港和国家的共同发展。

香港经济转型努力多年，但遭遇瓶颈，始终未能突破产业结构单调、新增点未能形成的困局，领先优势正在被后来者追近，甚至有超越的趋势；同时，香港社会进入矛盾多发期，政治争拗不断，各项发展遭遇狙击，市民对前路感觉迷惘，对未来信心薄弱。

张德江此次视察香港，在不同场合发表重要讲话时重申，要坚定对香港前景的信心，因为世界发展大势对香港有利，祖国发展为香港带来重大机遇，香港的优势难以替代，全面深入分析阐述香港所面临的问题和具备的优势，更明确指出争取突破的途径，给香港带来信心和希望。

张德江以香港「四大优势」和中央「四大支持」，高度概括香港在国家「一带一路」战略中的地位和作用。香港「四大优势」和中央「四大支持」相结合，正是「香港所长、国家所需」的最佳结合。香港凭藉多年积淀的对外经济联系和网络，在「一带一路」中的作用不可忽视。

众所周知，香港被公认为全球最自由开放、最具竞争力的经济体和最具发展活力的地区之一，美国传统基金会连续22年评选香港为全球最自由经济体。除此之外，香港世界一流的专业服务，包括金融、法律、投资等诸多方面，与国际接轨的商业制度和市场，可以使香港成为联系祖国内地和世界的重要通道，成为国家「引进来、走出去」双向服务平台，这些独特优势，是其他国家、地区和内地城市难以比拟和替代的。

香港不仅拥有诸多先发优势，更重要的是，在「一国两制」下，得到中央不遗余力的支持。目前国家实施「十三五」规划、「一带一路」、自由贸易区等一系列重大战略，中国的企业要「走出去」，到「一带一路」沿线国家和地区投资建设、开拓市场，其中涉及基建、融资、法律保障、诉讼和仲裁等多个领域，香港坐拥丰富的专业服务经验和国际联系，正好大显身手，若能参与其中，不仅能为祖国发展作贡献，亦可突破自身瓶颈，找到广阔的新发展空间。

中央重视香港在落实「一带一路」战略中所能发挥的重要独特作用，张德江来港「看、听、讲」，高屋建瓴指明香港如何在「一带一路」的大发展策略下寻找机遇。能否有效把握历史性的发展机遇，关键就取决于香港社会能否凝聚共识，集中精力，更加积极主动参与国家发展战略，以更宽广的视野和胸怀，充分把握「一带一路」重大机遇。

特区政府首先要扮演好「领头羊」的角色，拿出具体措施，拨出必要资源，协助民间全面了解「一带一路」沿线情况和商机，支持和协助工商界、专业服务界等各行各业，开拓内地和「一带一路」市场，发挥好香港「超级联系人」作用，与「一带一路」沿线国家和地区实现互利共赢发展。

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